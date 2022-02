Gestione 'green' dei boschi, nel 2021 in aumento del 10% (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos)( - Il 2021 ha visto un aumento del 10% degli ettari di boschi gestiti in modo sostenibile (con un’attenzione sempre più forte verso la verifica degli impatti su fattori come acqua, suolo, biodiversità, stoccaggio dell’anidride... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos)( - Ilha visto undel 10% degli ettari digestiti in modo sostenibile (con un’attenzione sempre più forte verso la verifica degli impatti su fattori come acqua, suolo, biodiversità, stoccaggio dell’anidride...

Advertising

cr64492501 : @Drittorovescio_ Perché l'Italia politica si vanta di essere stata più brava di altri paesi per la gestione covid?… - lacittanews : Nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi il 2 febbraio sono state adottate nuove misure in materia di Green Pa… - UnicaRadio : Gestione ‘green’ dei boschi, nel 2021 in aumento del 10% I dati di Fsc Italia: il 2021 ha visto un aumento del 10%… - RoberVeron7 : @EnricoLetta Sono di sinistra Sempre votato PD fino al referendum di Renzi Dopo le scelte fatte sulla gestione va… - SagittaVerdi : A chi vi chiederà il green pass per accedere ovunque, rispondete che prima deve mostrare l'autorizzazione del minis… -