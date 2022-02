Covid: Salvini, 'Dl che discrimina bambini inutile e odioso' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - In Consiglio dei ministri "non abbiamo votato il Dl che distingueva tra bambini vaccinati e non vaccinati. La discriminazione dei bambini di 6 anni è inutile e odiosa". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - In Consiglio dei ministri "non abbiamo votato il Dl che distingueva travaccinati e non vaccinati. Lazione deidi 6 anni èe odiosa". Lo ha detto Matteoa Zapping.

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - AndreaMarcucci : #Salvini è prevedibile. Cerca di rifarsi sul governo per la figuraccia che ha fatto per il #Quirinale. Draghi fa be… - cgcronos : Matteo Salvini positivo? L'affondo di Vittorio Feltri: 'Ora tra i malanni della Lega c'è anche il Covid...' - PaolaTacconi : RT @ilruttosovrano: +++ Salvini già guarito, il Covid al terzo elenco si è rotto i coglioni ed è andato via. +++ -