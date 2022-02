Covid Italia, 4 febbraio: calano nuovi casi (99.522), aumentano decessi ($33) tasso all’11,4%, (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.000 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.440 con 114 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.197.904 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.000 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.440 con 114ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.197.904 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Adnkronos : Covid Italia, 'Cts verso scioglimento'. - NicolaPorro : ?? Covid, l'idea di Boris #Johnson è interessante. La Danimarca abolisce i divieti. E intanto in Italia le restrizio… - Adnkronos : #Quartadose vaccino #covid anche in Italia? Cosa dicono gli esperti. - messveneto : Covid, allo Spallanzani il primo paziente curato con la pillola antivirale Paxlovid: Si tratta di un 54 enne sintom… - LNN999 : RT @lefrasidiosho: La #pillola anti #COVID #Pfizer arriva in Italia -