Ciaccheri: Primi 100 giorni? Ok moratoria sfratti, ora cittadini in cda aziende (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – “Lavoriamo ad una sempre maggiore partecipazione diretta. Catarci sta lavorando alla riforma del decentramento, anche sui servizi pubblici. Dobbiamo costruire un accesso della città dentro le Istituzioni e nelle scelte di governo, facendo partecipare una rappresentanza di cittadini dentro i cda delle aziende.” “In generale vogliamo connettere le grandi scelte di scenario di Roma come il Pnrr, il Giubileo ed Expo con l’anima della città”. Così il presidente del Municipo VIII di Roma e portavoce di Sce, Amedeo Ciaccheri, nel corso della presentazione di “TrasformAzioni, i nostri Primi 100 giorni al governo di Roma”, organizzata da Sinistra civica ecologista. “Per quanto riguarda gli obiettivi già raggiunti- ha aggiunto- penso alla battaglia per la moratoria sugli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – “Lavoriamo ad una sempre maggiore partecipazione diretta. Catarci sta lavorando alla riforma del decentramento, anche sui servizi pubblici. Dobbiamo costruire un accesso della città dentro le Istituzioni e nelle scelte di governo, facendo partecipare una rappresentanza didentro i cda delle.” “In generale vogliamo connettere le grandi scelte di scenario di Roma come il Pnrr, il Giubileo ed Expo con l’anima della città”. Così il presidente del Municipo VIII di Roma e portavoce di Sce, Amedeo, nel corso della presentazione di “TrasformAzioni, i nostri100al governo di Roma”, organizzata da Sinistra civica ecologista. “Per quanto riguarda gli obiettivi già raggiunti- ha aggiunto- penso alla battaglia per lasugli ...

