Basket, quasi tutto pronto per l’All Star Game 2022 in NBA: rivelate anche le riserve (Di venerdì 4 febbraio 2022) l’All Star Game 2022 della NBA si avvicina sempre di più: prevista, infatti, per domenica 20 febbraio la partita che vedrà affrontarsi i migliori giocatori al mondo, gli uni contro gli altri, divisi tradizionalmente per conference di appartenenza. Nei giorni scorsi erano stati annunciati, dai due capitani (LeBron James, Western Conference, e Kevin Durant, Eastern Conference), i 10 giocatori che avrebbero formato il quintetto iniziale. Non potevano, però, mancare le riserve, 7 per parte, selezionate dai 30 allenatori NBA. anche qui, e non poteva essere diversamente, non mancano i top player: da Luka Doncic a Draymond Green per la Western Conference, e da James Harden a Fred VanVleet (prima convocazione) per l’Eastern Conference. NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Atlanta stende ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)della NBA si avvicina sempre di più: prevista, infatti, per domenica 20 febbraio la partita che vedrà affrontarsi i migliori giocatori al mondo, gli uni contro gli altri, divisi tradizionalmente per conference di appartenenza. Nei giorni scorsi erano stati annunciati, dai due capitani (LeBron James, Western Conference, e Kevin Durant, Eastern Conference), i 10 giocatori che avrebbero formato il quintetto iniziale. Non potevano, però, mancare le, 7 per parte, selezionate dai 30 allenatori NBA.qui, e non poteva essere diversamente, non mancano i top player: da Luka Doncic a Draymond Green per la Western Conference, e da James Harden a Fred VanVleet (prima convocazione) per l’Eastern Conference. NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Atlanta stende ...

