Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi: un esempio di circolare (Di venerdì 4 febbraio 2022) La nota interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute con oggetto “Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi” facendo seguito alla FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che “fornisce indicazioni in merito L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) La nota interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute con oggetto “inperconin dad/ddi” facendo seguito alla FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che “fornisce indicazioni in merito L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/… - orvietonews : Firmato un accordo quadro fra la Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto e l'Università Europea di Roma: E’… - AnnHead1984 : RT @CiscoItalia: La formazione dei talenti di domani è uno dei pilastri su cui si fonda il nostro impegno per accelerare la digitalizzazion… - marco_form : RT @UniTrento_DISI: Save the Date! 2-3-4 marzo 2022 Gli #ICTDays tornano in presenza a Povo ?? Partecipa per conoscere le attività di didat… - ComuneRoccaSG : SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IL GIORNO 3 FEBBRAIO 2022 PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. Il Sindaco di… -