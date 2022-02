Atletica, Meeting Berlino 2022 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming con Marcell Jacobs (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, Marcell Jacobs torna in pista per la prima volta dopo aver vinto l’oro a Tokyo 2020: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del Meeting di Berlino 2022 di Atletica che sarà visibile oggi in tv. Appuntamento fissato dalle ore 17 alle ore 20, ma il clou è la semifinale dei 60 metri (nei quali Jacobs sarà ai blocchi di partenza con lo status di campione d’Europa in carica) alle ore 18.15 e l’eventuale finale alle 19.30. diretta tv su Rai Sport + HD, diretta streaming su Rai Play. SEGUI IL LIVE DELL’EVENTO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa,torna in pista per la prima volta dopo aver vinto l’oro a Tokyo 2020: ecco le informazioni sudeldidiche sarà visibilein tv. Appuntamento fissato dalle ore 17 alle ore 20, ma il clou è la semifinale dei 60 metri (nei qualisarà ai blocchi di partenza con lo status di campione d’Europa in carica) alle ore 18.15 e l’eventuale finale alle 19.30.tv su Rai Sport + HD,su Rai Play. SEGUI IL LIVE DELL’EVENTO SportFace.

