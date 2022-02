Alessandro Puliti nuovo direttore generale di Saipem

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Silvia Merlo, si è riunito in data odierna per deliberare la nuova struttura organizzativa della Società. La nuova organizzazione disegnata da“è funzionale a migliorare la capacità esecutiva dei progetti e a completare la revisione strategica in corso finalizzata al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo” si legge in una nota. La nuova organizzazione con cui la società punta a fronteggiare la crisi finanziaria che viene dal passato risulta rafforzata col sostegno dei soci forti: entrano a farne parte(attualmenteNatural Resources di Eni) in qualità die Paolo Calcagnini (attualmente Vice ...