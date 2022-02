Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA DIRAMAZIONESUD, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 20 CIRCA, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. A PROPOSITO DEL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA PRENESTINA. PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ DI CIRCONE SULLA FLAMINIA, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN EN TRAMBI I SENSI. PIU’ A SUD, SULL’ADREATINA CI SONO CODE TRA VILLAGGIO ARDEATINO E SANTA PALOMBA SEMPRE NELLE DUE ...