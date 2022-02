Super green pass con durata illimitata, come si ottiene e quante dosi servono? Nuove regole scadenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Super green pass illimitato per chi ha effettuato la dose booster. I tre volte vaccinati, o comunque in regola con la vaccinazione, potranno usufruire della nuova norma introdotta dal Governo, che annulla qualsiasi scadenza per la certificazione verde che consente di viaggiare, entrare negli esercizi commerciali, lavorare e quant’altro ormai da più di un anno. Chi ha effettuato tre dosi (due se la prima era Johnson) per il momento dunque vedrà il suo Super green pass essere esteso a una durata illimitata, chi invece non ha completato l’iter vaccinale dovrà fare i conti con una scadenza di sei mesi dalla precedente vaccinazione. durata illimitata anche per chi è ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022)illimitato per chi ha effettuato la dose booster. I tre volte vaccinati, o comunque in regola con la vaccinazione, potranno usufruire della nuova norma introdotta dal Governo, che annulla qualsiasiper la certificazione verde che consente di viaggiare, entrare negli esercizi commerciali, lavorare e quant’altro ormai da più di un anno. Chi ha effettuato tre(due se la prima era Johnson) per il momento dunque vedrà il suoessere esteso a una, chi invece non ha completato l’iter vaccinale dovrà fare i conti con unadi sei mesi dalla precedente vaccinazione.anche per chi è ...

