Sanremo, stasera sul palco dell’Ariston Martina: la carabiniera che salvò dal suicidio una donna a Perarolo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sul palco di Sanremo salirà stasera anche Martina Pigliapoco, la carabiniera diventata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio nell’ottobre scorso. La donna minacciava di gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto. La carabiniera, in un lunghissimo dialogo, riuscì a convicerla a non farlo. L’annuncio della sua presenza sanremese nella quotidiana conferenza stampa del festival. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) SuldisaliràanchePigliapoco, ladiventata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per aver salvato unadalnell’ottobre scorso. Laminacciava di gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, ain Veneto. La, in un lunghissimo dialogo, riuscì a convicerla a non farlo. L’annuncio della sua presenza sanremese nella quotidiana conferenza stampa del festival. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

WARNERMUSICIT : Stasera Fabrizio Moro con ’Sei tu’ in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo ??? @SanremoRai… - RaiRadio2 : «Stasera mi sono divertita sul palco. In questo Sanremo oltre al pubblico c'è stato un nuovo senso di vicinanza.»… - RaiUno : Parte stasera la 72ª edizione del Festival di Sanremo. Dalle 20:40 in diretta su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - RoxyBarFans : RT @RedRonnie: Stasera @DrusillaFoer sul palco di Sanremo... da Cuba, New York e Londra: 'Ho avuto genitori che mi hanno insegnato a non av… - Oblivionshow : Ci vediamo anche stasera dalle 20.30 in diretta su #instagram con il nostro speciale DURANTEFESTIVAL e a seguire li… -