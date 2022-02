Sanremo 2022 | gli ascolti della seconda puntata | numeri da record

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il boomprima serata,fa ancora il pieno. Il Festival condotto da Amadeus fa il pieno di, trascinato da una formula ormai vincente e ospiti di livello. Da Checco Zalone e Laura Pausini, risate musica internazionale non sono mancate. E tutto questo è stato premiato: perché il dato diè in salita, e mai così alto dal 2001. La serata di ieri è andata addirittura meglioprima, che già aveva collezionatoda. Mercoledì 2 febbraioè stato visto nella prima parte, dalle 21.30 alle 23.34, da 13.572.000 persone con il 55,3% di share. 7.307.000, con il 57,4%, sono stati gli spettatoriparte, dalle 23.38 alle 00.50. Un grande ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Con ascolti mai così alti da ben 20 anni a questa parte - - - - - GRANDE SUCCESSO - La seconda serata del Festival ditargato Amadeus fa registrare la media stratosferica di ben 11.320.000 ...Succede così che durante la prima puntata del Festival dila coppia ormai obbligatoria da tre anni a questa parte (come se non ci fossero alternative) Amadeus - Fiorello si inventi uno ...Con Prada (Mahmood) e Valentino (Blanco) come si può sbagliare? E infatti la coppia più cool del Festival è impeccabile. Però i due ci aggiungono uno scazzo (pardon) che intenerisce, alleggerisce, ...Festival di Sanremo 2022, in molti hanno notato il gesto fatto da Emma Marrone durante l’esibizione del suo brano “Ogni volta è così”. Ma perché lo ha fatto e soprattutto qual è il suo significato?