Ryan, 5 anni, in Marocco in un pozzo come Alfredino (Di giovedì 3 febbraio 2022) È caduto in un pozzo profondo 60 metri, mentre giocava in una zona rurale del Marocco, vicino Chefchauen, e ora stanno cercando di salvarlo. La storia di Ryan, 5 anni, commuove il Marocco e somiglia a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) È caduto in unprofondo 60 metri, mentre giocava in una zona rurale del, vicino Chefchauen, e ora stanno cercando di salvarlo. La storia di, 5, commuove ile somiglia a ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il dramma. Il Marocco si mobilita per Ryan, prigioniero di un pozzo a 5 anni - iconanews : Ryan, 5 anni, in Marocco in un pozzo come Alfredino - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Il dramma. Il Marocco si mobilita per Ryan, prigioniero di un pozzo a 5 anni - gazzettamantova : Ryan cade in un pozzo a 5 anni come Alfredino. In Marocco tutti in ansia: il piccolo è vivo a 60 metri Da martedì s… - 4ever_cat : RT @Avvenire_Nei: Il dramma. Il Marocco si mobilita per Ryan, prigioniero di un pozzo a 5 anni -