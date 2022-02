(Di giovedì 3 febbraio 2022) Uno alla volta. «Con gradualità». Come ha spiegato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa, il governo sta disegnando lamap delle...

Advertising

ilmessaggeroit : Riapertture: green pass, mascherine, dad, discoteche e stato d'emergenza. Ecco la road map -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertture green

Il Messaggero

Come ha spiegato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa, il governo sta disegnando la road map delle riaperture che porterà la ... è finita anche la ridefinizione del ...Niente più restrizioni per i vaccinati (anche in zona rossa) green pass con durata illimitata per chi ha ... Mentre il governo è stato compatto nello spingere su maggiori riaperture, si è spaccato ...