Quirinale, il dietro le quinte del giuramento di Mattarella. La battuta di Casini: “Ora sette anni di silenzio stampa” – Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mentre tutte le telecamere sono concentrate sull’ingresso principale di Montecitorio nel giorno del giuramento di Sergio Mattarella, il neo-eletto presidente della Repubblica dopo il primo mandato durato sette anni, nel retro della Camera dei Deputati, tra auto e scorte indaffarate nel trovar posto, corazzieri e forze armate in alta uniforme, c’è anche Pier Ferdinando Casini, che non perde il gusto per la battuta, nonostante il suo nome, circolato fin nelle ultime ore alla fine sia sfumato proprio in favore del bis di Mattarella. “Dai ragazzi, devo restare in silenzio stampa per i prossimi sette anni”. scherza con i giornalisti. Maria Elena Boschi spera che dopo il giuramento “si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mentre tutte le telecamere sono concentrate sull’ingresso principale di Montecitorio nel giorno deldi Sergio, il neo-eletto presidente della Repubblica dopo il primo mandato durato, nel retro della Camera dei Deputati, tra auto e scorte indaffarate nel trovar posto, corazzieri e forze armate in alta uniforme, c’è anche Pier Ferdinando, che non perde il gusto per la, nonostante il suo nome, circolato fin nelle ultime ore alla fine sia sfumato proprio in favore del bis di. “Dai ragazzi, devo restare inper i prossimi”. scherza con i giornalisti. Maria Elena Boschi spera che dopo il“si ...

