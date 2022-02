PS5 diventa ormai un miraggio: Sony costretta a rivedere le stime (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giungono delle notizie senza dubbio non positive per tutti i videogiocatori che volessero acquistare una Ps5: le stime di vendite della quinta console a firma Playstation sono state infatti riviste al ribasso. Ps5, 3/2/2022 – Computermagazine.itNo, non si tratta del fatto che la stazione di gioco di casa Sony “tiri” poco fra i gamer, tutt’altro. Semplicemente perchè, per via della nota crisi riguardante i chip e i semiconduttori, mancano i pezzi per produrre le console. Difficoltà che abbiamo imparato a conoscere nel 2020 e che nel 2021 sono divenute ancora più evidenti, con l’ultimo report della multinazionale nipponica che ha appunto fotografato tutte le problematiche nella logistica e nella produzione, nell’affrontare una crisi che per ora non vuole trovare la parola fine. Ps5, 3/2/2022 – Computermagazine.itPS5, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giungono delle notizie senza dubbio non positive per tutti i videogiocatori che volessero acquistare una Ps5: ledi vendite della quinta console a firma Playstation sono state infatti riviste al ribasso. Ps5, 3/2/2022 – Computermagazine.itNo, non si tratta del fatto che la stazione di gioco di casa“tiri” poco fra i gamer, tutt’altro. Semplicemente perchè, per via della nota crisi riguardante i chip e i semiconduttori, mancano i pezzi per produrre le console. Difficoltà che abbiamo imparato a conoscere nel 2020 e che nel 2021 sono divenute ancora più evidenti, con l’ultimo report della multinazionale nipponica che ha appunto fotografato tutte le problematiche nella logistica e nella produzione, nell’affrontare una crisi che per ora non vuole trovare la parola fine. Ps5, 3/2/2022 – Computermagazine.itPS5, ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 diventa Breakout: Recharged, il classico ATARI ritorna Nel 1978 il titolo diventa un vero simbolo per l' ATARI VCS , e quindi vedere il suo remake ... ovvero Personal Computer basati su Windows , Sony PlayStation 4 e PS5 , Microsoft Xbox One e Series X/...

Horizon Zero Dawn si rifà il trucco e diventa next - gen (in 8K) Il lancio di Horizon Forbidden West , la nuova avventura di Aloy sequel diretto di Horizon Zero Dawn , si avvicina, visto che il gioco sarà presto disponibile su PS5 e PS4. Guerrilla Games ha infatti riposto tantissime energie nella lavorazione di Horizon Forbidden West , da poco entrato ufficialmente in fase Gold . E se gli sviluppatori hanno rilasciato tre ...

PS5 diventa ormai un miraggio: Sony costretta a rivedere le stime

Discord arriva su PlayStation, come collegare il proprio account PSN La collaborazione tra PlayStation e Discord diventa finalmente effettiva: ecco come collegare il proprio account PSN alla piattaforma.

