Love is in the air, trama 3 febbraio: la delusione di Kerem (Di giovedì 3 febbraio 2022) Aria di tempesta tra Pina e Kerem a Love is in the air, come rivela la trama di oggi, giovedì 3 febbraio. I due giovani, negli ultimi tempi, si sono molto avvicinati, dopo la diffidenza iniziale. L'assistente di Eda, infatti, sin dal suo primo incontro con la cugina di Serkan, ha iniziato a prenderla in giro per la sua aria altolocata e fiera, al punto da chiamarla «principessa». Pian piano, però, tra i due è nata una bella amicizia e, a modo suo, Kerem ha anche iniziato a corteggiare la ragazza che non sembra indifferente alle sue avances. Purtroppo, però, proprio quando tra Pina e Kerem tutto sembrerà andare a gonfie vele e la loro amicizia potrebbe trasformarsi in un rapporto d'amore, la situazione precipiterà. Il giovane, infatti, ascolterà una conversazione telefonica tra Pina ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Aria di tempesta tra Pina eis in the air, come rivela ladi oggi, giovedì 3. I due giovani, negli ultimi tempi, si sono molto avvicinati, dopo la diffidenza iniziale. L'assistente di Eda, infatti, sin dal suo primo incontro con la cugina di Serkan, ha iniziato a prenderla in giro per la sua aria altolocata e fiera, al punto da chiamarla «principessa». Pian piano, però, tra i due è nata una bella amicizia e, a modo suo,ha anche iniziato a corteggiare la ragazza che non sembra indifferente alle sue avances. Purtroppo, però, proprio quando tra Pina etutto sembrerà andare a gonfie vele e la loro amicizia potrebbe trasformarsi in un rapporto d'amore, la situazione precipiterà. Il giovane, infatti, ascolterà una conversazione telefonica tra Pina ...

Advertising

renebyunbyun : @UGetPegged love the idea ate sue!!! pero sa true lang na stem vs other strands HSJAHAJHAHSHSH - jibransiddiqui : Hahahhaahahhahahahahhaaahhahahhahhahhhahhahhahahaahahhahahhahahahahhaahahahhahahahahhahahaahaahahaahhaahahahahahaha… - dreamyhjs : i qrt non hanno mai sentito the chance of love dei tvxq - elidequina : HAHAHAHAHAHAHAHA vICO IS RECIPROCATING THE ENERGY I LOVE IT HAHHAAHAHHAHAAHHAHAHHA - vantes_minnie : The way I love every single member equally jsjsjsjsjsjsj -