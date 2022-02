Libia | protesta di Amnesty e ong | “Memorandum va stralciato” Zanotelli | “Diranno di noi quello che diciamo oggi dei nazisti”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Stupri e violenze sessuali, detenzioni arbitrarie e sparizioni, violazioni continue dei diritti umani, abusi e lavori forzati. “Negli ultimi cinque anni, questo è il tragico bilancio al quale sono andati incontro oltre 82mila rifugiati e migranti, comprese donne e bambini, intercettati in mare e riportati in– 32.425 solo nel 2021 – grazie alla collaborazione dell’Unione europea con Tripoli, con l’Italia dal 2017 in prima linea”. A denunciarlo associazioni, ong e varie realtà comeItalia, Medici senza frontiere, Mediterranea, Open Arms e Sea Watch, nel giorno del quinto anniversario dell’entrata in vigore delItalia-(firmato il 2 febbraio 2017 con Paolo Gentiloni premier e Marco Minniti ministro dell’Interno, poi rinnovato dopo tre anni senza alcuna modifica, al di là delle promesse ...

ilfattovideo : Libia, protesta di Amnesty e ong: “Memorandum va stralciato”. Zanotelli: “Diranno di noi quello che diciamo oggi de… - AnnalindaI : RT @SeaWatchItaly: Dopo 100 giorni di protesta pacifica davanti alla sede di @UNHCRLibya a Tripoli, richiedenti asilo e rifugiati sono stat… - mirellamarango1 : RT @SeaWatchItaly: Dopo 100 giorni di protesta pacifica davanti alla sede di @UNHCRLibya a Tripoli, richiedenti asilo e rifugiati sono stat… - SAIBI2001 : RT @SeaWatchItaly: Dopo 100 giorni di protesta pacifica davanti alla sede di @UNHCRLibya a Tripoli, richiedenti asilo e rifugiati sono stat… - meringalexotan : RT @SeaWatchItaly: Dopo 100 giorni di protesta pacifica davanti alla sede di @UNHCRLibya a Tripoli, richiedenti asilo e rifugiati sono stat… -

Il mese scorso avevamo dedicato il nostro digiuno in particolare all'appello lanciato da migliaia di profughi in Libia che, in protesta, si erano asseragliati nel cortile dell'Alto Commissariato per i ... Il blocco delle partenze determinato dall'attuazione del Memorandum attraverso gli ingenti finanziamenti garantiti dall'Italia alle autorità libiche si è rivelato un fattore che agevola la strutturazi ... Il mese scorso avevamo dedicato il nostro digiuno in particolare all'appello lanciato da migliaia di profughi in Libia che, in protesta, si erano asseragliati nel cortile dell'Alto Commissariato per i ...