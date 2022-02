La lavagna digitale e low cost per tutta la famiglia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il digitale, ormai, circonda e facilità la nostra vita quotidianamente. Per quanto la carta sia bella e rivesta ancora un certo fascino, ormai i quaderni, notes e agende hanno, man mano, lasciato il posto a strumenti digitali più smart, ecologici e veloci più pratici e versatili. E proprio il caso della lavagna digitale uno strumento versatile e funzionale per tutta la famiglia. In particolate per i bambini, questo strumento digitale stimola la creatività e si presta a diversi utilizzi; può essere usato per scarabocchiare, disegnare, scrivere, contare e così via per accresce la loro immaginazione. La caratteristica principale della lavagna digitale è la sua interattività a differenza della carta, infatti, è immediato interagire con il contenuto ... Leggi su dilei (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il, ormai, circonda e facilità la nostra vita quotidianamente. Per quanto la carta sia bella e rivesta ancora un certo fascino, ormai i quaderni, notes e agende hanno, man mano, lasciato il posto a strumenti digitali più smart, ecologici e veloci più pratici e versatili. E proprio il caso dellauno strumento versatile e funzionale perla. In particolate per i bambini, questo strumentostimola la creatività e si presta a diversi utilizzi; può essere usato per scarabocchiare, disegnare, scrivere, contare e così via per accresce la loro immaginazione. La caratteristica principale dellaè la sua interattività a differenza della carta, infatti, è immediato interagire con il contenuto ...

Advertising

Ry2seo : @Louismydaddyy la usiamo anche come lavagna quella bianca digitale - skymeeting : Abbiamo deciso di integrare Miro, la piattaforma di lavagna digitale utilizzata da milioni di persone in tutto in m… -