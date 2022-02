Juventus, Brandaleone: «Non si possono scaricare tutte le colpe su Dybala» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Brandaleone, giornalista del Giornale di Sicilia, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 di Paulo Dybala Ai microfoni di Juventusnews24, il giornalista Carlo Brandaleone ha così parlato di Paulo Dybala. Dal Palermo al numero 10 e la fascia di capitano della Juventus, ma Dybala non convince ancora tutti. A quasi 30 anni merita un rinnovo così importante?«Non so cosa ci si aspetti da Dybala, che vinca le partite da solo? Quanti sono stati i giocatori della Juve che vincevano le partite da soli? Platini è stato straordinario ma aveva una grande squadra, secondo me più forte della Juve attuale con i dovuti paragoni. Non credo che la Juve possa scaricare tutte le colpe delle ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022), giornalista del Giornale di Sicilia, ha parlato in esclusiva pernews24 di PauloAi microfoni dinews24, il giornalista Carloha così parlato di Paulo. Dal Palermo al numero 10 e la fascia di capitano della, manon convince ancora tutti. A quasi 30 anni merita un rinnovo così importante?«Non so cosa ci si aspetti da, che vinca le partite da solo? Quanti sono stati i giocatori della Juve che vincevano le partite da soli? Platini è stato straordinario ma aveva una grande squadra, secondo me più forte della Juve attuale con i dovuti paragoni. Non credo che la Juve possaledelle ...

