Innovazione ANGI | PNRR volano per startup | prosegue la crescita

(Di giovedì 3 febbraio 2022), investimenti e imprese digitale. Questo e molto altro è stato l’oggetto del talk che, ospitato all’interno del palinsesto del Campus Party Spotlight 2022, ha visto tra i protagonisti Gabriele Ferrieri (Presidente– Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e Sara Mechelli, giornalista del gruppo CityNews e Communication Manager di Wire Coworking Space. Il panel intitolato “Transizione ecologica e digitale: scenari e opportunità per le città intelligenti del futuro” ha messo in luce importanti temi, idee e progetti per lo sviluppo dell’ecosistema paese. Dal ruolo dell’imprenditoria femminile agli investimenti nelle, dalla rigenerazione urbana agli strumenti della dad e dello smart working, dai fondi delalla candidatura di Roma per EXPO 2030 fino alle smart city, agli indici della ...

