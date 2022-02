In che modo la pandemia ha stimolato la crescita del web nazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Esiste il censimento delle persone, esiste il censimento dei domini: l’organo tecnico del CNR di Pisa – il Registro .it, fa il conteggio dei nuovi domini registrati in Italia e il dato relativo al 2021 restituisce una crescita pari a oltre 550 mila nuovi siti web. «Da tre anni il web nazionale cresce continuamente – ha commentato i dati Marco Conti, Responsabile del Registro .it e Direttore dell’IIT-Cnr – in questi anni di incertezza molti hanno saputo trasformare crisi ed emergenza in sfida e opportunità, 2022 banco di prova fondamentale». L’anagrafe dei domini Italia ha rilevato un anno incredibile per il .it, che cresce del 2,24% portando il totale dei nomi .it online a 3.450.337 in data 31 dicembre 2021. LEGGI ANCHE >>> Botnet, cresce la minaccia cyber in Italia: come proteggersi La situazione nuovi domini Italia nel post ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Esiste il censimento delle persone, esiste il censimento dei domini: l’organo tecnico del CNR di Pisa – il Registro .it, fa il conteggio dei nuovi domini registrati in Italia e il dato relativo al 2021 restituisce unapari a oltre 550 mila nuovi siti web. «Da tre anni il webcresce continuamente – ha commentato i dati Marco Conti, Responsabile del Registro .it e Direttore dell’IIT-Cnr – in questi anni di incertezza molti hanno saputo trasformare crisi ed emergenza in sfida e opportunità, 2022 banco di prova fondamentale». L’anagrafe dei domini Italia ha rilevato un anno incredibile per il .it, che cresce del 2,24% portando il totale dei nomi .it online a 3.450.337 in data 31 dicembre 2021. LEGGI ANCHE >>> Botnet, cresce la minaccia cyber in Italia: come proteggersi La situazione nuovi domini Italia nel post ...

