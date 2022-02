Il Mattarella bis non è un fallimento della politica ma uno sgretolamento della rappresentanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Gianluca Pinto Nel sentire molti giornalisti (a partire da Massimo Giannini che non fa altro da un bel po’ di tempo) che proclamano per l’ennesima volta il fallimento dei partiti e della politica riguardo alla rielezione di Sergio Mattarella, io mi permetto di esprimere un’opinione che cozza contro questa rappresentazione. Quello che vediamo è un effetto di ciò che è iniziato in Italia nel ’92. Mentre in Europa gli stati della Cee firmano il trattato di Maastricht e inizia la disarticolazione della Jugoslavia (parte dei paesi non allineati) con la guerra in Bosnia, in Italia vengono decise la svendita del patrimonio Pubblico e le privatizzazioni, viene abolita la scala mobile (strumento di adeguamento dei salari all’inflazione), la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Gianluca Pinto Nel sentire molti giornalisti (a partire da Massimo Giannini che non fa altro da un bel po’ di tempo) che proclamano per l’ennesima volta ildei partiti eriguardo alla rielezione di Sergio, io mi permetto di esprimere un’opinione che cozza contro questa rappresentazione. Quello che vediamo è un effetto di ciò che è iniziato in Italia nel ’92. Mentre in Europa gli statiCee firmano il trattato di Maastricht e inizia la disarticolazioneJugoslavia (parte dei paesi non allineati) con la guerra in Bosnia, in Italia vengono decise la svendita del patrimonio Pubblico e le privatizzazioni, viene abolita la scala mobile (strumento di adeguamento dei salari all’inflazione), la ...

Advertising

myrtamerlino : Se la politica italiana sta già pensando alla #campagnaelettorale, dopo il bis di #Mattarella e la chiamata di… - StefanoFeltri : Mattarella bis, tutti i problemi della nuova prassi della rielezione di @vitalbaa - lucfontana : Oggi il giuramento (bis) di Mattarella al Quirinale: come si svolgerà (via @Corriere) - EPICURO39417589 : RT @serebellardinel: Il #PresidenteMattarella nel suo #giuramento ha invocato per ben DICIOTTO volte la parola #Dignità! Una perfetta 'scon… - _SarCaustic : @fattoquotidiano Il bis in discesa di Mattarella: Rep. - rise. -