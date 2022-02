Il giuramento di Sergio Mattarella. Segui la diretta streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si tiene oggi alle 15.30 il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti al Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio. Al giuramento, saranno presenti i delegati regionali che hanno partecipato all’elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, si reca a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza è segnalata dalla campana di Montecitorio. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, e il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolgono il nuovo Presidente all’ingresso principale di Montecitorio. La campana, a questo punto, cessa di suonare. Nell’atrio è schierato un reparto di Carabinieri, in grande uniforme. All’arrivo, il Presidente della Repubblica viene ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si tiene oggi alle 15.30 ildel Presidente della Repubblicadavanti al Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio. Al, saranno presenti i delegati regionali che hanno partecipato all’elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, si reca a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza è segnalata dalla campana di Montecitorio. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, e il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolgono il nuovo Presidente all’ingresso principale di Montecitorio. La campana, a questo punto, cessa di suonare. Nell’atrio è schierato un reparto di Carabinieri, in grande uniforme. All’arrivo, il Presidente della Repubblica viene ...

Advertising

Corriere : (?? Aldo Cazzullo) Il giuramento del presidente della Repubblica avviene sempre in un’atmosfera se non solenne, ser… - Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - TV2000it : ????#BentornatoPresidente Speciale @siamonoitv2000 e @tg2000it per il giuramento di Sergio #Mattarella #Quirinale2022… - VanityFairIt : L'appuntamento in Aula è alle 15 alla Camera. Per la seconda volta Mattarella giura da Capo dello Stato. Saranno sp… - ZenatiDavide : Mattarella bis, è il giorno del giuramento: attesa per il discorso alle Camere in seduta comune: ROMA. Ancora poche… -