Highlights Venezia-Ulm 89-79 | Eurocup 2021 2022 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilcon glidi Umana Reyer-Ratiopharm Ulm 89-79, sfida valevole per la dodicesima giornata del gruppo B dell’di. I lagunari colgono una vittoria fondamentale e si portano a cinque vittori nel loro raggruppamento. Questa sera la squadra di casa ha faticato tantissimo per tutta la partita contro degli avversari molto scorbutici e che non hanno mai mollato la presa. Lo strappo decisivo è arrivato tra il finale di terzo quarto e l’inizio dell’ultimo periodo. Qui Austin Daye (21 punti) ha piazzato tre triple consecutive che hanno portato l’inerzia della partita totalmente nelle mani della Reyer. SportFace.