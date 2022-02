Green pass illimitato, Crisanti: “Ininfluente, non è misura di sanità pubblica” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Una durata illimitata per il Green pass dei vaccinati con booster non cambia niente. Tanto il Green pass non è mai servito come misura di sanità pubblica. Quindi, se lo facciamo durare 6 mesi o un mese o per sempre non cambia nulla”. Il virologo Andrea Crisanti commenta così all’Adnkronos Salute una delle nuove misure presentate ieri. “Basta guardare a quello che è successo in queste settimane: avevamo tutti il Green pass e abbiamo avuto comunque 200-250mila casi al giorno” dice Crisanti. “Da un punto di vista di sanità pubblica – ribadisce il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova – il Green ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Una durata illimitata per ildei vaccinati con booster non cambia niente. Tanto ilnon è mai servito comedi. Quindi, se lo facciamo durare 6 mesi o un mese o per sempre non cambia nulla”. Il virologo Andreacommenta così all’Adnkronos Salute una delle nuove misure presentate ieri. “Basta guardare a quello che è successo in queste settimane: avevamo tutti ile abbiamo avuto comunque 200-250mila casi al giorno” dice. “Da un punto di vista di– ribadisce il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova – il...

