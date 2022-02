Graffiti sul lungomare: Vigili fermano minorenni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tarda mattinata del 3 febbraio: una pattuglia della Polizia Municipale ha identificato un manipolo di minorenni. Secondo la ricostruzione degli agenti, in tre stavano imbrattando i marmi e le panchine del lungomare. In effetti, nel viale centrale all’altezza del bar-ristorante Embarcadero, si sono notati dei disegni fatti con bombolette spray. I giovanissimi (davvero poco più che bambini) hanno dovuto fornire le generalità. Gli agenti avranno certamente avviato l’iter per la comunicazione ufficiale ai genitori. Probabilmente, se le responsabilità saranno chiaramente attribuite, alle famiglie toccherà (anche) l’onere della ripulitura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tarda mattinata del 3 febbraio: una pattuglia della Polizia Municipale ha identificato un manipolo di. Secondo la ricostruzione degli agenti, in tre stavano imbrattando i marmi e le panchine del. In effetti, nel viale centrale all’altezza del bar-ristorante Embarcadero, si sono notati dei disegni fatti con bombolette spray. I giovanissimi (davvero poco più che bambini) hanno dovuto fornire le generalità. Gli agenti avranno certamente avviato l’iter per la comunicazione ufficiale ai genitori. Probabilmente, se le responsabilità saranno chiaramente attribuite, alle famiglie toccherà (anche) l’onere della ripulitura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

