Drusilla Foer a Sanremo 2022 | per favore il prossimo festival fatelo condurre a lei

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Intelligente, spiritosa, sempre spigliata e pronta a improvvisare.è stata sicuramente la più bella sorpresa di questa edizione. Sorpresa fino a un certo punto visto che chiunque l’abbia seguita su Youtube e in tv finora sapeva di che pasta fosse fatta. L’alterego di Gianluca Gori, è stata senza dubbio la migliore tra le co-conduttrici che finora hanno calcato il palco dell’Ariston. Co-conduttrice e non valletta, un ruolo che lei nel 2017 aveva dichiarato di voler fare ma che ha archiviato subito nello sketch iniziale con Amadeus. Co-conduttrice perché è quello il ruolo che meriterebbero le donne sul palco dell’Ariston e che lei si è preso senza piagnistei ma con la bravura di chi ha talento da vendere. Una serie di polemiche ha anticipato la sua esibizione a. ...

