Covid, Gimbe: in Puglia contagi e ricoveri in calo Lecce e Bat le province con l'incidenza più alta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Di Francesco Santoro Calano per la seconda settimana di fila i contagi (-46,9 per cento) e aumentano gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 3.304). In discesa i ricoveri: in area medica le ospedalizzazioni passano dal 24,8 al 24,7 per cento mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in Rianimazione scende dal 13,3 al 12,3 per cento. Le province più colpite dal virus sono Lecce e Barletta-Andria-Trani: rispettivamente con 1.294 e 1.261 nuovi positivi ogni 100mila residenti superano Foggia (1.260), Brindisi (1.227), Bari (1.213) e Taranto che ha l'incidenza più bassa (1.122). È il quadro decisamente più confortante che emerge dal report della Fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Puglia, anche se l'organismo ...

