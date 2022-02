CIG scontata turismo nel Sostegni ter: chi può accedervi e come (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il recente Decreto Legge 27 gennaio 2022 numero 4 cosiddetto “Sostegni-ter” interviene a sostegno delle realtà produttive colpite dai provvedimenti restrittivi decisi al fine di contrastare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le misure del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio ed immediatamente in vigore, figura la CIG scontata, ovvero l’esonero dal versamento del contributo addizionale all’INPS, per le imprese dei settori turismo, ristorazione ed intrattenimento, che sospendono o riducono l’attività con accesso agli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. La scelta del legislatore è stata pertanto quella di agevolare le imprese che ricorrono a CIGO, CIGS e FIS secondo le regole ordinarie tracciate dal D.Lgs. n. 148/2015 e non prevedere, al contrario, un ulteriore ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il recente Decreto Legge 27 gennaio 2022 numero 4 cosiddetto “-ter” interviene a sostegno delle realtà produttive colpite dai provvedimenti restrittivi decisi al fine di contrastare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le misure del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio ed immediatamente in vigore, figura la CIG, ovvero l’esonero dal versamento del contributo addizionale all’INPS, per le imprese dei settori, ristorazione ed intrattenimento, che sospendono o riducono l’attività con accesso agli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. La scelta del legislatore è stata pertanto quella di agevolare le imprese che ricorrono a CIGO, CIGS e FIS secondo le regole ordinarie tracciate dal D.Lgs. n. 148/2015 e non prevedere, al contrario, un ulteriore ...

