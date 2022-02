Cheesecake basca: la torta “finto bruciata” morbida e croccantissima! (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Cheesecake basca è un dolce al formaggio davvero inusuale! Golosissima, compatta e cremosa, non prevede base alcuna né guscio di biscotto. La calotta esterna deve necessariamente sembrare bruciata per acquisire quel sapore indimenticabile che la rende popolare ovunque, soprattutto sul web! Dovrete cuocerla nel forno caldissimo per caramellare la superficie a puntino. Il nome può far pensare ad un dolce di antica tradizione, ma la sua nascita è recente. Sul finire del 1900, a San Sebastian, nei Paesi Baschi, viene offerta per la prima volta la Tarta de queso de la Viña. Il suo successo è stato talmente inaspettato che ha fatto il giro del mondo e oggi, complice il web, spopola davvero ovunque, tanto che addirittura il New York Times l’ha designata “Flavor of the year 2021”, “il gusto dell’anno 2021”. Pochi gli ingredienti, tutti sani ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laè un dolce al formaggio davvero inusuale! Golosissima, compatta e cremosa, non prevede base alcuna né guscio di biscotto. La calotta esterna deve necessariamente sembrareper acquisire quel sapore indimenticabile che la rende popolare ovunque, soprattutto sul web! Dovrete cuocerla nel forno caldissimo per caramellare la superficie a puntino. Il nome può far pensare ad un dolce di antica tradizione, ma la sua nascita è recente. Sul finire del 1900, a San Sebastian, nei Paesi Baschi, viene offerta per la prima volta la Tarta de queso de la Viña. Il suo successo è stato talmente inaspettato che ha fatto il giro del mondo e oggi, complice il web, spopola davvero ovunque, tanto che addirittura il New York Times l’ha designata “Flavor of the year 2021”, “il gusto dell’anno 2021”. Pochi gli ingredienti, tutti sani ...

