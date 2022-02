Biden: «Il capo dell'Isis al Quraishi è morto durante un raid Usa in Siria» (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'annuncio del presidente degli Stati Uniti: ucciso Abu Ibrahim al Quraishi. Il leader dello Stato Islamico ucciso con un raid notturno in Siria. Biden: «Abbiamo reso il mondo più sicuro» Leggi su corriere (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'annuncio del presidente degli Stati Uniti: ucciso Abu Ibrahim al. Il leadero Stato Islamico ucciso con unnotturno in: «Abbiamo reso il mondo più sicuro»

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden afferma che 'il capo dell'Isis è stato eliminato in un'operazione degli Stati Uniti in Siria'. Abu Ibrahim a… - discoradioIT : ll capo dell'#Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi Al Qurayshi, è morto durante un'operazione militare #USA nel nord della… - ArikStrulovitz : Biden, capo dell'Isis eliminato in operazione Usa in Siria - Ultima Ora - ANSA - Libero_official : La conferma di #JoeBiden: ucciso il capo dell'#Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Il blitz in #Siria: 'Il mo… - dbgiovanna : RT @ROBZIK: Annuncio di #Biden: le forze speciali USA hanno ucciso il capo di #ISIS con un’operazione militare in #Siria. -