Autobus della CTP fermi in deposito dal 20 dicembre (Di giovedì 3 febbraio 2022) I bus della CTP (Compagnia Trasporti Provinciali) sono fermi in deposito a Pozzuoli dal 20 dicembre. La Città Metropolitana aveva annunciato all’azienda l’avvio della risoluzione del contratto. Intanto nell’udienza di ieri 2 febbraio, il Giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli ha rinviato alla prossima settimana la decisione di nominare uno o due commissari. I bus Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 3 febbraio 2022) I busCTP (Compagnia Trasporti Provinciali) sonoina Pozzuoli dal 20. La Città Metropolitana aveva annunciato all’azienda l’avviorisoluzione del contratto. Intanto nell’udienza di ieri 2 febbraio, il Giudicesezione fallimentare del Tribunale di Napoli ha rinviato alla prossima settimana la decisione di nominare uno o due commissari. I bus Il Blog di Giò.

Advertising

Valentinadorni : Il vestito di veronica della lrdl comodissimo per l’autobus soprattutto #Sanremo2020 - MazzuoliRic : @kkzoel Beh, anche la Giorgia della Coop male male non è. Se non sbaglio è palermitana la Giusy: non ci sono linee… - _05012022_ : RT @febodena: @Danieleriz80 @gervasoni1968 @AzzurraBarbuto Non “fa” la vittima, lo è! Ma ci rendiamo conto? Non possiamo più lavorare, pren… - decadenzaepanna : Treni cancellati per il posto dove dovevo andare becco due ragazzi vanno esattamente in quella direzione mi accodo… - Cassio39592131 : @ErMejoSindaco In 15'arrivi da Roma Sud a Roma Nord. Il treno della Roma Lido passa ogni 5' e la metro ogni 3'. È p… -