Turchia contro Consiglio d'Europa per decisione su Kavala (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Turchia ha criticato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che oggi ha votato a favore di una procedura di infrazione contro Ankara a causa della mancata scarcerazione del difensore dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laha criticato il Comitato dei ministri deld'che oggi ha votato a favore di una procedura di infrazioneAnkara a causa della mancata scarcerazione del difensore dei ...

Siria: ong, razzi a nord di Aleppo, 4 uccisi e 22 feriti ...salire nelle prossime ore dell'attacco con razzi compiuto oggi contro una zona affollata di civili a nord di Aleppo nella Siria settentrionale, in un'area controllata da forze cooptate dalla Turchia. ...

