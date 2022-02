Tumori | una dieta ricca di fibre migliora la risposta alle immunoterapie

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unadipuòre ladel tumore all’immunoterapia, grazie ai suoi effetti benefici sul microbiota intestinale. Lo conferma un nuovo studio pubblicato su “Science”, a cui ha contribuito l’Istituto europeo di oncologia di Milano. Il team di ricercatori, guidato dal Md Anderson Cancer Center di Houston, Texas, ha esaminato retrospettivamente i dati di un gruppo di 438 pazienti che hanno ricevuto immunoterapia per melanoma metastatico, studiando la composizione del loro microbiota e le caratteristiche clinico-patologiche. A chi è entrato nello studio, all’ inizio del trattamento è stato richiesto di compilare un questionario sugli stili di vita e le abitudini alimentari. In 293 pazienti è stato possibile valutare radiologicamente laterapeutica ...

Advertising

RaiperilSociale : RT @ElisirTv: Cosa può scatenare la nevralgia del trigemino? Lesioni infiammatorie del tessuto nervoso o più comunemente un abnorme contatt… - ElisirTv : Cosa può scatenare la nevralgia del trigemino? Lesioni infiammatorie del tessuto nervoso o più comunemente un abnor… - paoladestefanis : @Giovape57 @rubino7004 Esatto. Una strage. E non parliamo di quelli che muoiono in incidenti stradali, incidenti do… - Marilen97832318 : RT @desaiantonio: @ScaltritiLab Dobbiamo ringraziare, infinitamente, la scienza e la ricerca se oggi il mondo può combattere una sfida ad a… - ClaraPorta4 : RT @FPFabrizioPhD: Premessa/4. Gran parte delle cellule maligne contiene una frazione di cellule autorinnovanti che danno origine al tumore… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori una

... in attività di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla diagnosi precoce di. Dopo San ... è quindi possibile creare quest'ulteriore tassello, fondamentale per costruirerete territorio di ...... in attività di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla diagnosi precoce di. Dopo San ... è quindi possibile creare quest'ulteriore tassello, fondamentale per costruirerete territorio di ...Una dieta ricca di fibre può migliorare la risposta del tumore all'immunoterapia, grazie ai suoi effetti benefici sul microbiota intestinale.Identificare un bersaglio sulle cellule tumorali per colpirle selettivamente: ecco i vantaggi degli anticorpi monoclonali farmaco-coniugati ...