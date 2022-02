Tom Holland credeva che Mark Wahlberg gli avesse regalato un "oggetto per il piacere personale" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tom Holland pensava che Mark Wahlberg gli avesse regalato un "oggetto per il piacere personale" quando in realtà la star di Ted gli aveva donato una semplice pistola massaggiante. Tom Holland è recentemente apparso insieme alla sua co-star di Uncharted, Mark Wahlberg, in un'intervista virtuale per Access Hollywood, pubblicata questo martedì, durante la quale ha ammesso di aver scambiato una pistola massaggiante per un "oggetto per il piacere personale". "Mark Wahlberg è stato così gentile da regalarmi una pistola massaggiante, ero andato a trovarlo a casa sua, a Los Angeles, e mi aveva riaccompagnato al mio hotel", ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tompensava chegliun "per il" quando in realtà la star di Ted gli aveva donato una semplice pistola massaggiante. Tomè recentemente apparso insieme alla sua co-star di Uncharted,, in un'intervista virtuale per Access Hollywood, pubblicata questo martedì, durante la quale ha ammesso di aver scambiato una pistola massaggiante per un "per il". "è stato così gentile da regalarmi una pistola massaggiante, ero andato a trovarlo a casa sua, a Los Angeles, e mi aveva riaccompagnato al mio hotel", ha ...

