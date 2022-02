(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due persone, accusate di, aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un soggetto che stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un’abitazione sita nel quartiere di Soccavo di, sono state arrestate daidella Compagnia di Bagnoli. Si tratta di Carmine Polverino, di 39 anni, e di Vincenzo Esposito, 62 anni, entrambi destinatari di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Dopo l’arresto gli indagati sono stati chiusi nel carcere di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Tentata #Estorsione a #Napoli, due #Arresti dei #Carabinieri ** - NapoliToday : #Cronaca #Soccavo Tentano estorsione durante dei lavori di ristrutturazione: arrestati in due… - teleischia : POZZUOLI. TENTATA ESTORSIONE AD UN CENTRO SCOMMESSE, ARRESTATO GENNARO COPPOLA - fattidinapoli : Napoli: Pozzuoli, un arresto per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso - - NapoliToday : #Cronaca #Pozzuoli Tentata estorsione ai danni del titolare di un centro scommesse, eseguita misura cautelare… -

Ultime Notizie dalla rete : Tentata estorsione

ilmattino.it

(Nel caso di specie, il tribunale ha condannato perun parcheggiatore abusivo che, dinanzi a un supermercato, aveva chiesto del denaro per il parcheggio di un motorino a un uomo, ......carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti dell'uomo che dovrà rispondere di...I due soggetti, in base alle attività di indagine risultano gravemente indiziati del delitto di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti di un soggetto che stava eseguendo ...Tentata estorsione durante i lavori di ristrutturazione. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Napoli hanno arrestato due persone ...