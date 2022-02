Tabellone Atp Cordoba 2022: Schwartzman guida il seeding, presente Sonego (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Cordoba 2022, evento sulla terra rossa outdoor argentina di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Sarà il padrone di casa Diego Schwartzman a guidare il seeding. Presenti nel Tabellone principale anche Dominic Thiem, Cristian Garin e Lorenzo Sonego, che saranno i quattro a passare direttamente al secondo turno. Tabellone ATP Cordoba 2022 SECONDO TURNO (1) Schwartzman vs (Q) Ficovich (LL) Galan b. Munar 6-2 3-6 6-1 (3) Garin vs Baez (Q) Tabilo vs Taberner (6) Ramos Vinolas vs (Q) Varillas Carballes Baena vs (4) Sonego (8) Martinez vs (WC) Londero (WC) Etcheverry vs (LL) Milojevic PRIMO TURNO (1) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sulla terra rossa outdoor argentina di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Sarà il padrone di casa Diegore il. Presenti nelprincipale anche Dominic Thiem, Cristian Garin e Lorenzo, che saranno i quattro a passare direttamente al secondo turno.ATPSECONDO TURNO (1)vs (Q) Ficovich (LL) Galan b. Munar 6-2 3-6 6-1 (3) Garin vs Baez (Q) Tabilo vs Taberner (6) Ramos Vinolas vs (Q) Varillas Carballes Baena vs (4)(8) Martinez vs (WC) Londero (WC) Etcheverry vs (LL) Milojevic PRIMO TURNO (1) ...

