Sanremo, gli imprevisti di cantanti, ospiti e co-conduttrice criticati sul palco dell’Ariston (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo è tra gli eventi televisivi più seguito dagli italiani. Tanta l’attenzione e la curiosità verso gli artisti in gara ogni anno e verso gli imprevisti che possono accadere come il famoso litigio Bugo–Morgan con tanto di abbandono del palco da parte del primo che ancora nessuno riesce a dimenticare. Ma anche tanti altri cantanti, artisti e ospiti che si sono misurati con le difficoltà del palco sanremese con tanto di imprevisti dell’ultimo minuto. Alcuni li ricordiamo ancora oggi, altri forse li avevamo dimenticati. L’imprevisto dei cantanti sul palco dell’Ariston Spesso sul palco di Sanremo salgono cantanti che vogliono stupire il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival diè tra gli eventi televisivi più seguito dagli italiani. Tanta l’attenzione e la curiosità verso gli artisti in gara ogni anno e verso gliche possono accadere come il famoso litigio Bugo–Morgan con tanto di abbandono delda parte del primo che ancora nessuno riesce a dimenticare. Ma anche tanti altri, artisti eche si sono misurati con le difficoltà delsanremese con tanto didell’ultimo minuto. Alcuni li ricordiamo ancora oggi, altri forse li avevamo dimenticati. L’imprevisto deisulSpesso suldisalgonoche vogliono stupire il ...

Advertising

RaiPlay : Il ritorno degli Amarello ce lo meritavamo?? Guarda la clip integrale qui? - Raiofficialnews : “Gli ottimi #AscoltiTv e lo straordinario numero di interazioni sui social sono la conferma che la #Rai è capace di… - DavideAiello85 : Bene che al festival di #Sanremo si parli anche della legalizzazione della #cannabis. Una battaglia di civiltà, con… - semidea_weasley : RT @Malcontenta1: Gli artisti stessi che chiedono controllo VAR per i loro punti Sanremo io non penso di stare bene, stiamo vivendo la migl… - Inmestatvirtus : RT @Malcontenta1: Gli artisti stessi che chiedono controllo VAR per i loro punti Sanremo io non penso di stare bene, stiamo vivendo la migl… -