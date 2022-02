Palermo-Messina, Brunori all’intervallo: “Ecco l’atteggiamento richiesto da Baldini” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Brunori è stato intervistato all'intervallo del match tra Palermo e Messina, valido per la 21esima giornata di Serie C girone C Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è stato intervistato all'intervallo del match tra, valido per la 21esima giornata di Serie C girone C

Advertising

zazoomblog : FOTO Palermo – Messina Serie C Gir. C 2021-22 (gallery) - #Palermo #Messina #Serie #2021-22 - Mediagol : FOTO Palermo – Messina, Serie C Gir. C 2021/22 (gallery) - Mediagol : ACR Messina, Pitino: “Fatichiamo a stare dietro al Palermo, serve di più. Mercato…” - Mediagol : Palermo-Messina, Brunori all’intervallo: “Ecco l’atteggiamento richiesto da Baldini” - Mediagol : Palermo-ACR Messina 2-0: zampata di Brunori, stoccata di Valente. Rosa show nel derby -