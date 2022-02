Ottawa, ma non quest’inverno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stamattina ce la caviamo con poco, un articolo di pochissime righe, con un fact-checking alla portata di tutti. Nel momento in cui scrivo a Ottawa, Canada sono le 11 di mattina. Oggi 1 febbraio 2022 a Ottawa alle 11 del mattino ci sono -9°C, ovvero fa un discreto freschetto. Per capirci a Bologna, città che tra freddo e umidità non scherza manco per sbaglio, in questo momento ci sono 14 gradi, ben 23° in più che a Ottawa. Questo che vedete nella foto è uno dei punti d’attrazione della città, The Parliament Hill con i suoi palazzi in stile. Nello screenshot che vedete qui sopra, e che troviamo uguale anche in tantissimi profili italiani, si sostiene che quella folla sia assembrata in questi giorni di fronte al parlamento canadese in protesta contro i vaccini. L’immagine secondo i complottisti che la condividono rappresenta quello. C’è ... Leggi su butac (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stamattina ce la caviamo con poco, un articolo di pochissime righe, con un fact-checking alla portata di tutti. Nel momento in cui scrivo a, Canada sono le 11 di mattina. Oggi 1 febbraio 2022 aalle 11 del mattino ci sono -9°C, ovvero fa un discreto freschetto. Per capirci a Bologna, città che tra freddo e umidità non scherza manco per sbaglio, in questo momento ci sono 14 gradi, ben 23° in più che a. Questo che vedete nella foto è uno dei punti d’attrazione della città, The Parliament Hill con i suoi palazzi in stile. Nello screenshot che vedete qui sopra, e che troviamo uguale anche in tantissimi profili italiani, si sostiene che quella folla sia assembrata in questi giorni di fronte al parlamento canadese in protesta contro i vaccini. L’immagine secondo i complottisti che la condividono rappresenta quello. C’è ...

