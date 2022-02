Osimhen è l'uomo che tiene in vita il sogno scudetto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tuttosport - Il gioiello azzurro è Victor Osimhen: l'uomo che può tenere in vita il sogno scudetto per il Napoli. Il quotidiano ritorna su Victor Osimhen e il suo potenziale, definendolo l'uomo che può tenere in vita il sogno scudetto per il Napoli. Questo è quello che si legge: 'Luciano Spalletti ha bisogno di lui, ... Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tuttosport - Il gioiello azzurro è Victor: l'che può tenere inilper il Napoli. Il quotidiano ritorna su Victore il suo potenziale, definendolo l'che può tenere inilper il Napoli. Questo è quello che si legge: 'Luciano Spalletti ha bidi lui, ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Tuttosport – È Osimhen l’uomo che può tenere in vita il sogno scudetto - _SiGonfiaLaRete : #Osimhen, l’uomo che può concretizzare il sogno scudetto per il #Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Osimhen è l'uomo che può tenere in vita il sogno scudetto - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Osimhen è l'uomo che può tenere in vita il sogno scudetto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Osimhen è l'uomo che può tenere in vita il sogno scudetto -