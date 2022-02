Nicola Pietrangeli | “Sinner e Berrettini in top5 a fine 2022 La Coppa Davis fa schifo Nadal non è il GOAT”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il tennis sta facendo battere i cuori nel Bel Paese e la presenza di Matteoal Festival di Sanremo non è causale, con somma gioia tra l’altro del pubblico femminile. Al di là delle battute, lo sport con racchetta e pallina si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore nella considerazione dal grande pubblico, anche perché due tennisti nella top-10 nei nostri confini non si erano visti neanche nell’epoca dei Panatta e dei Barazzutti. Conoscere la storia aiuta a comprendere meglio il nostro presente e da questo punto di vista chi meglio di, leggenda del tennis italiano, può valutare quanto sta accadendo nel tennis in questo momento. Lui, capace di vincere il Roland Garros in due circostanze (1959, 1960), di giungere in semifinale a Wimbledon (1960) e nei quarti di finale agli Australian Open (1957), si sta ...