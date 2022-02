La generazione tradita

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel silenzio e nel disinteresse, soprattutto delle istituzioni, l’equilibrio mentale degli adolescenti non è mai stato così a rischio. La pandemia, che ha stravolto le amicizie, la scuola, i tempi formativi, ha fatto esplodere il disagio. Si moltiplicano i casi di anoressia, i tentati suicidi, i comportamenti psicotici e l’uso di droghe sintetiche che sfociano anche in violenza selvaggia. Le famiglie non possono affrontare da sole situazioni ormai patologiche. E i pochi centri specializzati non riescono a far fronte alla crescente richiesta d’aiuto. Che così resta senza risposta. Profondi tagli sulle braccia, angoscianti fughe notturne da casa, anoressia, tentativi di suicidio, un uso spasmodico di droghe recapitate a casa e procurate facilmente attraverso a comodi menu (proprio come quelli dei ristoranti) che girano sulle chat di WhatsApp. Violenza, rabbia, aggressività. Ansia e ...