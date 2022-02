Covid, oggi il Cdm delle semplificazioni: addio ai colori e alla Dad, esteso il green pass (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Niente più didattica a distanza (Dad) per gli studenti vaccinati o guariti entro 6 mesi, superamento dell'attuale sistema a colori mantenendo esclusivamente la zona rossa ed estensione del green pass per chi ha già ricevuto la terza dose. Queste alcune delle misure che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare nel nuovo decreto legge che verrà esaminato oggi. Il provvedimento dovrebbe inoltre recepire l’ordinanza del ministero della Salute di ieri, con la quale è stata introdotta una mini proroga di 10 giorni (fino al prossimo 10 febbraio) per la chiusura delle discoteche e l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Ma procediamo con ordine. Per quanto riguarda le scuole si punta semplificare le attuali regole. La novità più rilevante dovrebbe riguardare lo stop ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Niente più didattica a distanza (Dad) per gli studenti vaccinati o guariti entro 6 mesi, superamento dell'attuale sistema amantenendo esclusivamente la zona rossa ed estensione delper chi ha già ricevuto la terza dose. Queste alcunemisure che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare nel nuovo decreto legge che verrà esaminato. Il provvedimento dovrebbe inoltre recepire l’ordinanza del ministero della Salute di ieri, con la quale è stata introdotta una mini proroga di 10 giorni (fino al prossimo 10 febbraio) per la chiusuradiscoteche e l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Ma procediamo con ordine. Per quanto riguarda le scuole si punta semplificare le attuali regole. La novità più rilevante dovrebbe riguardare lo stop ...

