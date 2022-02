Calciomercato Milan – Altri due nomi per la difesa dell’anno prossimo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non solo Botman nel prossimo Calciomercato del Milan, ma anche Esteve o Thiaw se partono in due. Ecco le ultime a riguardo. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non solo Botman neldel, ma anche Esteve o Thiaw se partono in due. Ecco le ultime a riguardo.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria: #Castillejo deciso a non accettare il prestito. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria | #Castillejo ha dubbi: il club blucerchiato sta cercando di convincerlo al telefono. Le… - DiMarzio : Il #Milan ha provato a prendere in extremis Renato #Sanches: il retroscena di #calciomercato - fcin1908it : Icardi, in Italia resta il Milan? “A lui non dispiacerebbe, ma le caratteristiche…” - Rossonero__1899 : RT @RudyGaletti: ????? Il #Milan vuole bloccare #Botman e #RenatoSanches nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza. ??? I conta… -