Cabina di regia: green pass illimitato dopo terza dose (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Durata illimitata del green pass per chi si è sottoposto al booster o terza dose. Lo ha deciso, a quanto apprende l’Adnkronos, la Cabina di regia che ha preceduto il Consiglio dei ministri sulle nuove misure covid. Fino ad un’eventuale pronuncia delle autorità regolatorie del farmaco, il Super green pass non avrà quindi un limite temporale. In Cabina di regia dubbi sulla cosiddetta ‘divaricazione’, dunque la distinzione tra vaccinati e non, sarebbero stati sollevati dalla lega, rappresentata al tavolo con il premier Mario Draghi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alla fine però la decisione sarebbe stata assunta con il via libera di tutti i presenti. Ora la ‘palla’ passa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Durata illimitata delper chi si è sottoposto al booster o. Lo ha deciso, a quanto apprende l’Adnkronos, ladiche ha preceduto il Consiglio dei ministri sulle nuove misure covid. Fino ad un’eventuale pronuncia delle autorità regolatorie del farmaco, il Supernon avrà quindi un limite temporale. Indidubbi sulla cosiddetta ‘divaricazione’, dunque la distinzione tra vaccinati e non, sarebbero stati sollevati dalla lega, rappresentata al tavolo con il premier Mario Draghi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alla fine però la decisione sarebbe stata assunta con il via libera di tutti i presenti. Ora la ‘palla’a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cabina regia Cabina di regia: green pass illimitato dopo terza dose Lo ha deciso, a quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia che ha preceduto il Consiglio dei ministri sulle nuove misure covid. Fino ad un'eventuale pronuncia delle autorità regolatorie del ...

Si va verso restrizioni in zona rossa solo per i non vaccinati E' quanto sarebbe emerso nella cabina di regia tenutasi a palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri. Di fatto, viene riferito, per i vaccinati non ci dovrebbero essere più distinzioni riguardo i ...

Covid: iniziata la cabina di regia del governo - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid, cabina di regia: green pass illimitato per chi ha la terza dose Chi si è contagiato dopo la seconda dose è equiparato a chi ha ricevuto il booster, a scuola i bambini da 0 a 6 anni andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi ...

Italia, Covid: cabina regia, green pass senza termine per terze dosi Il greenpass per chi ha fatto tre dosi di vaccino non avra’ una scadenza. E’ quanto emerge dalla cabina di regia in corso a palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri, che deve ratificare le decisioni, ...

