Benevento, avventura brasiliana per Lapadula? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pronta un’avventura all’estero per Lapadula: il Palmeiras starebbe pensando all’attaccante del Benevento Il Palmeiras avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Benevento, Gianluca Lapadula. In rottura con i sanniti, già a gennaio era stato accostato ad alcune squadre italiane: Venezia, Sampdoria, Lazio e Cagliari. Ora, per il classe ’90, potrebbe esserci la possibilità in Brasile per non rischiare di restare senza giocare fino a giugno. A riportarlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pronta un’all’estero per: il Palmeiras starebbe pensando all’attaccante delIl Palmeiras avrebbe messo nel mirino l’attaccante del, Gianluca. In rottura con i sanniti, già a gennaio era stato accostato ad alcune squadre italiane: Venezia, Sampdoria, Lazio e Cagliari. Ora, per il classe ’90, potrebbe esserci la possibilità in Brasile per non rischiare di restare senza giocare fino a giugno. A riportarlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Benevento, rinnovo per Pastina Prosegue l'avventura del giovane giallorosso, frutto del vivaio sannita: Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto con il giovane difensore Christian ...

Parma, ecco Pandev: comincia l'avventura del macedone ParmaToday Benevento, un attacco Forte per la Serie A: le parole dell’ex Venezia L’ex Venezia ha rilasciato delle dichiarazioni ad Ottogol a proposito della sua nuova avventura: “L’approccio è stato positivo. Sono reduce da sei mesi in cui ho visto poco il campo. Il Benevento è ...

Heracles, UFFICIALE: l’ex Crotone e Benevento Armenteros è tornato 5 anni fa, nel lontano 2017, Samuel Armenteros aveva deciso di lasciare l’Olanda per tentare miglior fortuna con l’avventura in Italia. Destino troppo avverso con lui e le esperienze con il Benevento, ...

