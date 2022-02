Becky Lynch | “Con Charlotte Flair dovevamo semplicemente scambiarci i titoli”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo scorso ottobre è avvenuto il WWE Draft e fra i numerosi cambi di roster ce n’è stato uno che, complice anche ciò che successo dopo, ha fatto di certo discutere. Stimo parlando dei draft die diche al tempo erano le campionesse rispettivamente di Smackdown e di Raw, con l’esito del draft le due, quindi, avrebbero dovuto scambiare le loro cinture e difendere da lì in poi quelle del relativo nuovo brand di appartenenza. Le cose andarono un po’ diversamente Ospite allo show di Stone Cold Steve Austin, The Broken Skull Session, Big Time Becks è tornata a parlare di quel famoso segmento dello scambio di cinture avvenuto a Smackdown dichiarando che nei piani non era nient’altro che un semplice scambio, ma le cose andarono in maniera differente spiegando poi come è effettivamente andata la ...

