Ana Mena criticata per il brano portato a Sanremo 2022 | troppo simile a un’altra canzone | bufera sui social

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo l’ascolto delle prime canzoni in gara al Festival disono già esplose alcune polemiche nel mondo del web. Sulla bocca di numerosi utenti, in particolare, c’è ildi Anaintitolato Duecentomila ore che a molti è apparsoalla celebre Amandoti di Gianna Nannini. Su Twitter si sprecano i commenti, tra l’ironico e il meravigliato, sullae l’esibizione della cantante spagnola. Anaaccostata a Gianna Nannini: la suaricorda Amandoti Le critiche non mancano mai quando si parla del Festival die, anche quest’anno, l’attentissima macchina del web ha già individuato le prime polemiche. Nel corso della prima serata della kermesse, andata in onda ieri sera, si sono infatti esibiti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Ana Mena

... Restiamo ancora in attesa anche del video di Yuman, il vincitore di Sanremo Giovani, mentre è già online quello di Duecentomila ore , la canzone cantata da, diretto da Mauro Russo e ...Buccia di banana invece per, che ha sceso le scale avvolta in un abitino rosso Emporio Armani e cuissardes di pelle en pendant. Un po' troppo pin - up persino per il Festival. Rimandata. (...È stata una serata all’insegna della musica italiana, portata in alto dalle nuove generazioni di artisti, come Rkomi, Blanco e Ana Mena, e da chi invece ha fatto la storia del bel canto italiano, come ...Sono proprio curioso di vedere la commissione mentre dice: "Raga, la canzone di Ana Mena è più bella di queste altre 45mila arrivate, lei è dentro per forza". Partiamo dai fondamentali: un Sanremo che ...